Carmen Barbieri mandó al frente a Estefi Berardi en vivo: "Le escriben jugadores de fútbol"

Luego de un fin de semana súper tenso por sus encontronazos con Yanina Latorre, Estefi Berardi contó en Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) por qué no podría ser botinera y Carmen Barbieri la mandó al frente.

“¿Salís con un jugador de fútbol?”, se despachó la animadora, cuando hablaban de Mauro Icardi y Wanda Nara. “Por ahora no”, reconoció la panelista.

“¿Te gustaría?”, insistió, pero Estefi aseguró que ese “no es mi perfil”. En ese momento la conductora mandó al frente a la influencer por los mensajes que recibe.

"Yo no me veo acompañando a alguien por el mundo. Yo voy por mis sueños. No me veo solo acompañando". G-plus

“Le escriben jugadores, músicos. ¡No sabés cómo le escriben!”, lanzó la conductora, mientras Estefi se tentaba de risa.

“Ella contesta por mí”, lanzó, mientras Carmen destacaba la musculatura de los jugadores de fútbol.

“Yo no me veo acompañando a alguien por el mundo. Yo voy por mis sueños. No me veo solo acompañando”, se diferenció.