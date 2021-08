Carmen Barbieri, impactada por L-Gante: "Me pone la piel de gallina porque me hace acordar a Rodrigo"

La visita de L-Gante a ShowMatch, luego de convertirse en uno de los artistas éxito en las plataformas de streaming, consiguió que Carmen Barbieri en Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10:30 hs) lo compare nada menos que con Rodrigo.

“A mí me hace acordar al Potro. Lo digo y se me pone la piel de gallina. Me hace acordar al Potro”, repitió la animadora sobre el parecido que siente entre el fenómeno del cantante y el del cordobés.

“Ojalá se cuide. Ojalá la madre y su representante lo cuiden y cuiden su salud porque empieza a hacer tantas giras”, aconsejó.

“La está rompiendo con 20 años. Es como decía Aníbal Troilo, una frase maravillosa. ‘¿Quién dijo que me fui de mi barrio? Si cada vez estoy llegando’. ¡Es bárbara esa frase de Pichuco! Y este pibe dice ‘vuelvo al barrio’ y lo esperaban ahí más que al Presidente”, concluyó.