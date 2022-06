Carmen Barbieri fue hipnotizada en vivo: "Estoy como si me hubiera tomado un frasco de ansiolíticos"

Carmen Barbieri sabe ponerle el cuerpo a sus entrevistas, sea opinando sobre John Milton, un médico conocido como “el caballero de la hipnosis” que recibió en Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs). sabe ponerle el cuerpo a sus entrevistas, sea opinando sobre la actualidad de los famosos recibiendo bótox en su programa en vivo, y esta vez terminó dormida bajo los efectos de, un médico conocido como “el caballero de la hipnosis” que recibió en, lunes a viernes 10 hs).

Tanto la conductora como Estefi Berardi fueron llevadas a un estado máximo de relajación y terminaron dormidas. “Empieza a liberar a través de las palmas de las manos y los pies, nervios, estrés, tensión, melancolía, depresión o ansiedad”, fue diciendo el especialista, mientras les pedía que respiren profundamente.

“Suelte su espalda, se liberan los nervios que tenía atorado. Se libera esa parte de su cuerpo que se encontraba con dolor”, aseguraba el especialista, que es doctor en hipnoterapia clínica, y que consiguió que la animadora y la panelista terminen súper relajadas.

"Estoy como si me hubiese tomado un frasco de clonazepam. Es rarísimo. Estoy bien, pero rara".

“Contaré cinco y despertará descansada, positiva, en un estado de armonía y tranquilidad extraordinarias. Será como si le hubieran quitado un lastre que venía cargando”, señaló, para luego empezar con el conteo regresivo.

Federico Bal al abrir los ojos. “Cuando empezamos a respirar yo sentí que me desmayaba”, comentó Estefi, que estaba de pie y terminó desmoronándose sobre uno de los sillones del programa. “¡Guau!”, exclamó la madre de al abrir los ojos. “Cuando empezamos a respirar yo sentí que me desmayaba”, comentó Estefi, que estaba de pie y terminó desmoronándose sobre uno de los sillones del programa.

La conductora, por su parte, no se quedó atrás. “Me siento totalmente liviana. Mi sonidista siempre me dice que me tranquilice y ahora estoy como si me hubiese tomado un frasco de clonazepam. Es rarísimo. Estoy bien, pero rara”, señaló, con humor. “¡Tengo que hacer fuerza para aplaudir! ¡Estoy volando!”, cerró.