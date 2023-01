Carmen Barbieri, explosiva sobre Zaira Nara y el romance con el ex de Paula Chaves: "Un espanto"

En Punta del Este blanquearon Zaira Nara y Facundo Pieres, luego de meses de especulaciones y de un supuesto alejamiento de la modelo con su amiga Paula Chaves por estar saliendo con su ex. Carmen Barbieri tomó partido y fue muy filosa.

“Yo no saldría con el ex de una amiga. No, no”, opinó la conductora en Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) sobre el romance de la hermana de Wanda Nara.

“Dios no castiga, pero ojalá que la vida no me castigue porque uno se enamora y el amor no lo podés frenar”, señaló.

"Me parece un espanto. Un espanto". G-plus

CARMEN BARBIERI, LETAL SOBRE EL ROMANCE DE ZAIRA NARA CON EL EX DE PAULA CHAVES

“A mí nunca me pasó, ni quiero que me pase”, continuó la animadora, que se mostró súper contrariada ante esa posibilidad.

“Me parece un espanto. Un espanto. Perdón, soy antigua”, cerró, tajante.