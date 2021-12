Carmen Barbieri dice que jamás criticó a Wanda: "Lo que se hizo en la cara y dientes fue para mejor"

En Mañanísima, Carmen Barbieri hizo un detallado análisis de los retoques digitales que hace Wanda Nara sobre las fotos que publican ella y Mauro Icardi en las redes sociales, y determinó que “no están bien hechos”, al tiempo que destacó que la mediática “se habría hecho los pechos”

La crítica de Carmen fue tema en Intrusos, donde consideraron que “Carmen está mala” y por eso enviaron a Alejandro Guatti a entrevistar a la madre de Fede Bal y le recordó que está muy picante últimamente, sobre todo cuando dijo que Wanda cambió mucho su cara.

"Wanda nunca fue fea. Era una nena hermosa que fue creciendo y hoy es una mujer joven y muy bella" G-plus

“Pero no para mal. Mirá, nunca fue fea. Era una nena hermosa que fue creciendo y hoy es una mujer joven; pero era una nena cuando apareció en los medios. Pero todo lo que se ha hecho en su cara y en sus dientes, se ha arreglado para mejor. Está bella, bella”, señaló Carmen.

LA REACCIÓN DE CARMEN BARBIERI CUANDO LE PREGUNTARON POR EL LOOK DE WANDA NARA

“Pero distinta”, acotó Guatti, con intención de hacerla pisar el palito. “Y claro, cuando uno va cambiando un poquito pero no tan distinta. Está mejorada”, retrucó Carmen al notero, que insistió en recalcar su idea sobre los cambios.

"La nariz, un poquito mejorada. Los labios, un poquito mejorados. Claro que para bien. Yo no hablé mal, ¿eh? Yo soy pro Wanda” G-plus

“La nariz, un poquito mejorada. Los labios, un poquito mejorados. Claro que para bien. Yo no hablé mal, ¿eh? Yo soy pro Wanda”, aseveró Carmen. Pero Guatti le recordó que también fue picante con Flor Vigna.

“¿Flor Vigna? ¡No me echen a mí la culpa, che! Lo dijo Pampito, creo. Voy a repetir lo que dije: que está buscando su camino, todavía no le veo el look firme. Ella es una mujercita muy talentosa que todavía no encontró el look porque está buscando su camino”, concluyó Carmen Barbieri, que luego la comparó con Lali Espósito.