Carmen Barbieri defendió con todo a Leticia Brédice en medio del escándalo: "No merece lo que está pasando"

Carmen Barbieri defendió con todo en Mañanísima (lunes a viernes 10 hs. por Ciudad Magazine) a Leticia Brédice, quien fue protagonista de un escándalo tras revelar que la echaron de la obra teatral El divorcio.

“Mamita, mujer sola que sale adelante, trabajadora, pudo saltar varias piedras en el camino”, dijo la conductora sobre la actriz después de una comunicación telefónica y Pampito le comentó: “¿Te emociona Leticia no?”.

“Sí, porque es una gran mujer, no se merece lo que está pasando en este momento, no se merece que hablen de ella por hablar; ella no estaba fuera de eje, es divertida, es loca como yo, es una mujer con buena onda y una gran actriz”, sentenció Carmen.

Más sobre este tema Leticia Brédice, protagonista de un escándalo en la obra de Luciano Castro: "Me echaron"

LETICIA BRÉDICE EXPLICÓ POR QUÉ CREE QUE LA ECHARON DE LA OBRA TEATRAL EL DIVORCIO

Leticia Brédice explicó que Nelson Valente, el director de la obra teatral, le echó por “herir su ego” al criticarle su libreto.

“Yo lo único que le dije al director fue que para mí el libro tenía la trampa del divorcio y tenía que tener otra trampa más”, dijo la actriz en diálogo con Intrusos.