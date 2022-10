Carmen Barbieri contó una anécdota inédita de cuando estaba embarazada de Fede Bal

El cariñoso saludo de Carmen Barbieri (67) a Federico Bal (33) por su cumpleaños incluyó una insólita confesión sobre su obsesión por conocer todo sobre su embarazo.

"Me hice 17 ecografías porque quería saber cómo tenía la cabeza de fémur, todo. Una hincha…", afirmó la conductora de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

La aclaración fue tras ofenderse por la pregunta de Pampito sobre si en la época de su dulce espera existían estudios prenatales por imágenes: "Me hicieron una ecografía, y cuando pasaron por la cara se peinó. No saben los gritos de los médicos. Fede estaba de perfil y se peinó".

Además, Carmen Barbieri reveló sobre su embarazo de Fede Bal, fruto de su matrimonio con Santiago Bal: "Engordé 44 kilos. Ya no me podía sentar para almorzar o cenar, comía de parado porque tenía la barriga enorme. Pero estaba feliz de llevar un niño dentro de la panza. No veía la hora de que salga porque no le conocía la cara".

LA IRONÍA DE CARMEN BARBIERI POR SU RELACIÓN CON FEDERICO BAL

Feliz por el cumpleaños de Federico Bal, a quien describió como "mi nene", Carmen Barbieri ironizó por su relación con su hijo.

"Yo no soy invasiva. Creo que no..", bromeó.

"Pasa que lo amo demasiado", remató Carmen Barbieri sobre su vínculo con Federico Bal.