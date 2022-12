Carmen Barbieri confesó que debió interrumpir un embarazo después de tener a Fede Bal: "Corría riesgo de vida y me costó la vida recuperarme"

En una profunda entrevista que dio a LAM, Carmen Barbieri tocó varios temas de su vida profesional y personal. Pero, ante una íntima pregunta de Ángel de Brito, la invitada –que tuvo a Federico con Santiago Bal- contó por qué no pudo tener más hijos.

“¿Te hubiera gustado tener otro hijo?”, fue la consulta que le hizo el conductor de eltrece. A lo que la capocómica se sinceró: “Sí, me hubiese encantado tener varios, pero tuve un problema yo. Cuando quedé embarazada de Fede, hice gestosis que es una enfermedad que no tienen todas las embarazadas, que es una intoxicación debido a la gestación”.

“Yo me di cuenta al toque que había quedado embarazada porque me siento mal como si hubiese comido algo en mal estado y siento que me muero. Me da presión alta. Con tres meses de embarazo, yo tenía 18 de presión con Federico y lo quise seguir. Y al séptimo mes, me lo tuvieron que sacar porque casi nos morimos los dos”, agregó.

"Me hubiese encantado tener varios hijos más, pero tuve un problema yo. Cuando quedé embarazada de Fede, hice gestosis que es una enfermedad que no tienen todas las embarazadas, que es una intoxicación debido a la gestación”. G-plus

Luego, dio a conocer una parte de su historia de vida personal hasta el momento desconocida: “A los 34 años lo tuve a Fede y a los 39, volví a quedar embarazada y lo quise continuar. Pero a los 2 meses y medio, tuve 18 de presión de nuevo”.

"Me hice un aborto y me costó una vida recuperarme. Hace poco se lo conté a Fede. Lo tuve que interrumpir por el riesgo de vida". G-plus

“En ese momento, el médico me dijo ‘mirá, yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero en este lo tenés que interrumpir porque te vas a morir’. Y me hice un aborto y me costó una vida recuperarme. Hace poco se lo conté a Fede. Lo tuve que interrumpir por el riesgo de vida”, cerró Barbieri, a corazón abierto.

Más sobre este tema Las fotos de la llegada de Fede Bal al país tras su accidente: el apoyo incondicional de Sofía Aldrey y Carmen Barbieri

LA PREGUNTA ÍNTIMA DE ESTEFI BERARDI A CARMEN BARBIERI

En Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) Carmen Barbieri fue sorprendida por un antiguo novio que resultó ser el papá de Santiago del Azar, el cocinero de su ciclo que se hizo conocido por El Hotel de los Famosos. Estefi Berardi, entonces, se mostró interesada sobre el corazón de la animadora.

“¿Te puedo preguntar algo? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una cita o saliste con alguien?”, indagó la panelista. “Hace unos años”, reconoció. “Le mando un beso. ¡Fernando, te quiero! Somos reamigos. Harán cinco años”, aseveró.

“No quiero amante, ni novio, ni nada. ¡No insistan!”, arrojó, divertida mientras bromeaba con el papá de Santiago, luego de que ella contó con humor que también le gustaba el chef. “¡Soy una degenerada!”, lanzó. “¡Me querés levantar a mí y lo querés levantar a mi viejo!”, se despachó él, divertida.