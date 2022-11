Carmen Barbieri celebró su premio de Los Más Clickeados 2022: "La gente me acompaña"

Carmen Barbieri se llevó uno de los premios de Los Más Clickeados en este 2022 y lo celebró en una entrevista íntima con Ciudad. La artista, actriz y conductora se mostró feliz y agradecida por recibir esta distinción.

“Estoy muy contenta, es el segundo que gano, quiere decir que la gente me acompaña”. G-plus

La madre de Fede Bal habló a corazón abierto con este portal decon, junto ay conprograma deen el que es jurado.

“No tengo tiempo para el amor, pero no me quejo, estoy muy contenta por todo lo que hago, agradezco a Dios”. G-plus

Durante la entrega que se transmitirá este sábado a las 21 horas por Ciudad Magazine, Carmen se mostró orgullosa también por su hijo, recordó a sus padres y a Santiago Bal, a quienes les dedicó el reconocimiento recibido.

Más sobre este tema Toda la intimidad de Los Más Clickeados 2022: desde la buena onda entre Benjamín Vicuña y Pampita hasta Locho y Majo Martino, enamoradísimos

- Carmen, sos nuestra leona ¿cómo estás con este premio?

- Estoy muy contenta, es el segundo que gano, quiere decir que la gente me acompaña, que la gente clickea. Le tengo que agradecer a Coco Fernández, esta fiesta maravillosa, a Ciudad Magazine, el programa (Mañanísima) está saliendo cada vez mejor, yo me siento en mi casa. Soy feliz trabajando y es muy importante eso, porque a veces haces trabajos dentro de lo que me gusta y sé hacer, pero puede pasar que no son muy buenos o no te llevas bien con un compañero. Eso se llama pan amargo.

- Pero en Mañanísima estás en casa…

- Estoy como en mi casa, mejor que en mi casa, con Pampito y Estefanía Berardi, los tres hacemos un equipo importante, por eso el programa sale tan bien.

- ¿Sos de leer tus notas en Ciudad?

- Mi hijo me obliga, me dice ‘lee, mirá lo que dijiste, siempre hacés títulos, controlate’. Mi hijo me dice que todavía sigo siendo una adolescente, ‘tenés 16 años, crecé’, pero también está orgulloso de mí y le encanta que haga este programa, que esté en Ciudad Magazine. Se enteró también del premio, es el segundo que tengo así que estoy también muy feliz.

"Mi hijo me obliga a leer mis notas de Ciudad, me dice ‘lee, mirá lo que dijiste, siempre hacés títulos, controlate’". G-plus

- Hablando de Fede, va a ser el protagonista de la obra teatral Kinky Boots nada más y nada menos…

- Sí, va a ser Lola, está con las botas todo el tiempo, con tacos, para caminar bien, está estudiando, su novia lo ayuda.

- Y vos mamá babosa…

- Yo estoy muerta de amor porque amamos Kinky Boots, la vimos seis veces en Broadway, también acá en Buenos Aires con Martín Bossi que la hizo genial. Cada uno hace a su manera el personaje, cuenta con una excelente producción y dirección, me estoy acordando de poco lo que puedo contar porque me dice ‘mamá lo otro no lo cuentes’, porque van a haber sorpresas; sé que hay mucha peluca, mucha pestaña postiza, Federico está estudiando canto, también está entrenando porque va a volver a bailar. Está bajando de peso porque andaba viajando con Resto del Mundo y no podía decir que no a las delicias, entonces no estaba en su peso, pero ahora está haciendo dieta desde hace bastante y ya bajó unos cuantos kilos. Pero no porque esté mal estar gordo, el tema es que tiene que bajar para poder bailar y no agitarse.

- Con tanto tiempo, tanto trabajo, Los 8 Escalones del Millón, Mañanísima, ¿tenés tiempo para el amor, hay algo por ahí?

- Y los fines de semana hago shows y giras por el país; no tengo tiempo para el amor, ni para ir a los médicos, ni para hacerme las manos ni el pelo, no sé cómo hago. En algún momento me hago la tintura, en algún momento me hago las manos, no tengo tiempo, pero cuando hay trabajo como buena artista que soy, hay que agarrar. Lo que hago me encanta, Los 8 Escalones del Millón me parece genial, me divierto, me informo, le pongo humor, emoción, lloro muchas veces por las historias de vida y trabajar con Guido es un placer, también con todo el elencaso que hay de jurado. Yo estoy muy contenta, entonces todo lo que hago, aunque duermo menos y trabajo mucho, no me quejo. Yo a las nueve y media, diez ya voy a la cama porque al otro día me levanto a las cinco y cuarto para escuchar el noticiero, para estar informada para el magazine. No me quejo, al contrario, agradezco a Dios, somos gente privilegiada los que tenemos trabajo, entonces a honrarlo.

Más sobre este tema Fuerte reacción de Carmen Barbieri contra el influencer El Wandi: "Este chico es un delincuente"

- ¿A quién le dedicás el premio?

A tantos tendría que dedicarle, este premio primero se lo tengo que dedicar a toda la gente que pensó en mí, a Coco Fernández, a Farfán, que pensaron en mí para hacer un magazine, a Ciudad Magazine. También ¿por qué no? a Guido Kaczka, porque en su programa también me mandó algunas frases que después son títulos y ahí clickean, a todos los periodistas que me hacen notas; a mi mamá y a mi papá que están allá arriba y a Santiago Bal que seguramente está peleando con mi mamá en el cielo.