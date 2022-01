Carmen Barbieri bancó a las mellizas Mara y Dona por su enojo con Julieta Prandi: "¡Qué lindas e inteligentes!"

El comentario de Julieta Prandi respecto a que las mellizas Mara y Dona Rotundo "se van a cambiar el nombre en algún momento" generó la respuesta de las chicas de 10 años, y el absoluto respaldo de Carmen Barbieri.

"Me quedé muda. Un aplauso a estas chicas, son lo más grande", afirmó la conductora de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) tras ver el video con la reacción de las hermanas, quienes se expresaron felices por llamarse así en honor a Diego Maradona y lo que significa.

"Qué vivas e inteligentes las dos. Les mandamos un besito enorme", enfatizó admirada Carmen al ver a las chicas.

Al final, Carmen Barbieri halagó a Mara y Dona: "¡Las bancamos de verdad! ¡Qué vivas y que lindas que son! Eso no es que les dio letra la madre, ellas son así".

LA RESPUESTA VIRAL DE MARA Y DONA A JULIETA PRANDI

Las reflexiones de Carmen Barbieri se dieron luego de que viera la reacción de Mara y Dona al desafortunado comentario de Julieta Prandi respecto de sus nombres.

"Julieta Prandi a mí me gusta mucho mi nombre. Yo soy Dona, y siempre voy a ser Dona porque no me lo quiero cambiar y si a vos no te gusta tu nombre cambiatelo, y si no, no. Pero la verdad es que no me gusta que hables por nosotras porque no sabés lo que yo quiero. Yo me voy a dejar este nombre", afirmó Dona.

A su turno, Mara enfatizó: "Hola Julieta Prandi, te voy a decir algo: es una verdadera falta de respeto es que vos hables por nosotras porque la verdad es que yo soy Mara y nunca voy a querer cambiar mi nombre porque lo amo y me encanta su significado. Así que basta de hablar, mejor pregunten antes".