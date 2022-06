Carlos Tevez contó cómo ayudó a su familia gracias al fútbol: "Les compré 14 casas"

Carlos Tevez, tras haberse mostrado feliz con su familia en el recital de Tini Stoessel, contó cómo ayudó a sus seres queridos gracias al fútbol.

El deportista remarcó que cuando comenzó a ganar dinero se puso como objetivo que la próxima generación de su familia tenga más oportunidades que la anterior.

"Me fui de Boca sin un peso y Corinthians paga 19 o 20 millones. Mi cabeza siempre fue de ver que nosotros nunca teníamos la oportunidad de lograr algo. Entonces dije 'la próxima generación de los Tevez tiene que ser mejor y tener más posibilidades para poder salir'", reflexionó el exfutbolista de Boca en diálogo con Animales Sueltos.

CUÁNTAS PROPIEDADES COMPRÓ CARLOS TÉVEZ PARA AYUDAR A SU FAMILIA

"Cuando me fui a Corinthians empecé a ganar buena plata y con lo primero que me entró fue que compré las 14 casas para mi familia. Le dije a mi papá qué era lo que tenía y que le compre a mis tíos, abuelos", contó el deportista.

Antes de despedirse, contó qué sintió al darles una vivienda a sus seres queridos.

"Sentí que les cambiaba la vida a ellos. Yo me quedé en cero en la cuenta pero confiaba en mí. Haciendo estas cosas de bien te viene el doble o el triple. Lo di con el corazón, proyecté. No di lo que me sobraba, en ese tiempo di todo. Si me lastimaba no podía jugar más, pero no me importaba. Nacimos sin nada y nos vamos a ir sin nada", cerró Carlos, que vivió su infancia en Fuerte Apache.