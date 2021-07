Carlos Díaz, expsicólogo de Chano, habló de su brote psicótico y de las adicciones: "Es algo esperable en el marco de esta enfermedad"

A diez de días de visitar Intrusos para hablar de su labor como psicólogo de Diego Maradona, tarea por la cual está siendo investigado por la Justicia tras la muerte del exfutbolista, Carlos Díaz volvió al programa de América para hablar de Chano Moreno Charpentier, exlíder de Tan Biónica que recurrió a su atención cuatro años atrás para comenzar un tratamiento contra las adicciones.

Actualmente, el cantante pelea por su vida en el Sanatorio Otamendi, tras sufrir un brote psicótico y ser reducido por un policía con un disparo en el abdomen, al ofrecer resistencia durante el intento de detención, el domingo por la noche, en la casa materna de la que se encontraba Chano, ubicada en Barrio Parque La Verdad.

"Tuve algunos encuentros puntuales con Chano hace 3, 4 años. Después él continuó atendiéndose con otros colegas y gente de mi equipo también, de la misma problemática, las adicciones", comenzó diciendo el psicólogo, dando cuenta de las escasas consultas que tuvo con el artista.

"Estos años tuve contacto a través de otros pacientes que también estuvieron en instituciones. Es información que fluye. Hoy me enteré y fue un golpazo. Me generó dolor y me parece que es algo esperable en el marco de esta enfermedad, lamentablemente". G-plus

Y agregó: "El tema de las adicciones es un compromiso diario. Es 'solo por hoy'. En ese momento, Chano me vino a ver, él se atendía con un psiquiatra con quien yo también trabajo, pero consideramos que no estaban planteadas las condiciones para que siga el tratamiento como yo planteaba en ese momento y fue atendido por otro equipo... Yo me encontré con una gran persona, un tipo divino, que necesitaba vinculación, como todos los adictos".

Preocupado por la salud del cantante, Adrián Pallares le preguntó a Díaz: "¿Cuál fue tu reacción cuando te enteraste de esto? ¿Le seguiste el hilo a Chano estos años que no lo tuviste como paciente?".

"Un brote psicótico es un estado de desconexión con la realidad, que se da de manera temporal. La persona puede presentar alucinaciones, delirios, escuchar voces y ver cosas que no están". G-plus

No ajeno a los hechos, el psicólogo respondió con una cruda frase: "Estos años tuve contacto a través de otros pacientes que también estuvieron en instituciones. Es información que fluye. Y los profesionales que nos dedicamos a pacientes tan complejos no abundamos. Entonces, la información va fluyendo. Hoy me enteré, estaba manejando a la mañana y fue un golpazo. Me generó dolor y me parece que es algo esperable en el marco de esta enfermedad, lamentablemente. Es durísimo, pero es así".

Puntualizando en los dos brotes que sufrió Chano, uno la semana pasada y el del domingo 25, Virginia Gallardo le consultó: "¿Qué es un brote psicótico o místico?". Haciendo uso de sus conocimientos, Carlos Díaz le explicó la problemática con detalles: "Un brote psicótico es un estado de desconexión con la realidad, que se da de manera temporal. La persona puede presentar alucinaciones, delirios, escuchar voces y ver cosas que no están. También puede sentir que le caminan animales, insectos, por el cuerpo".

En una pausa de su argumento médico, el profesional de la salud ilustró el marco conceptual con ejemplos: "Uno ve que hay pacientes que hasta se pueden tirar por un balcón porque pueden llegar a creer que los están persiguiendo. Pero un brote psicótico no lo tiene cualquier persona. Una persona bajo influencia de sustancias, puede tener un brote psicótico. Puede ser un episodio puntual por un consumo intenso, pero lo que uno más ve en la clínica son personas que tienen patologías coexistentes. Es decir, que ya cuentan con otra patología, una esquizofrenia, una bipolaridad, y producto de un factor desencadenante, como el consumo de una sustancia, se puede dar un brote psicótico. También puede darse en personas que no consumen sustancias, pero tienen alguna patología preexistente".