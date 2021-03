Caramelito Carrizo se quebró al recordar cómo encaró el duro tratamiento de su hermano: "Él me dijo ‘llevame a Estados Unidos’"

Durante 2020 Cecilia Carrizo, más conocida como Caramelito, apareció en los medios pidiendo por la salud de su hermano Martín Carrizo, reconocido músico del rock nacional, quien necesitaba un costoso tratamiento en Estados Unidos porque padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA). La animadora ahora visitó Intrusos y se emocionó recordando el duro año que vivió junto a él en el país del norte y en plena pandemia.

“¿Cómo es vivir afuera un año donde se detiene la vida, donde tratás de ayudar a tu hermano y cómo tu vida se detuvo para amar, para querer?”, indagó Evelyn von Brocke a la exanimadora infantil, provocando que ella comience a llorar al rememorar la experiencia.

“Yo sentí que tenía que estar al lado de él. No lo pienso, lo siento. Cuando comenzamos la campaña él me mandó un mensaje diciéndome ‘te necesito, por favor, vení’. Ese fue el mensaje donde me pidió que vaya a su casa y ahí me dijo todo. Me dijo ‘llevame a Estados Unidos’”, recordó Cecilia, a flor de piel luego de contar que su hermano regresó al país por no poder sostenerse más en el extranjero.

“Ni hablamos porque todo lo fuimos viviendo tan a la par. Yo puse en stand by mi vida, absolutamente. Dejé todo. En realidad, está mal decir ‘dejé todo’ porque en realidad es ‘hice todo lo que deseo hacer’. Porque si uno dice ‘dejé todo’, tal vez tiene una connotación negativa o es feo de escuchar. Lejos de eso, es lo más lindo que me puede pasar en lo peor que nos puede pasar en nuestra vida”, aseguró, entre lágrimas.