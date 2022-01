En la cara de Sebastián Yatra: Tini estuvo de la mano de otro chico en la boda de Stefi y Ricky Montaner

Una de las grandes expectativas que generó la boda de Ricky Montaner y Stefi Roitman en las redes sociales fue el reencuentro de Tini Stoessel y Sebastián Yatra, que llegó a Argentina y aprovechó para grabar un videoclip junto a Betiana Blum.

Sin embargo, pese a todo lo que se suponía debido a los anteriores encuentros que mantuvo la expareja en diferentes partes del mundo, nada pasó entre ellos. “Se saludaron y después cada uno hizo la suya”, reveló en Intrusos Paula Varela.

“No estuvieron juntos en toda la noche y, de hecho, cuando subieron al escenario a cantar, él estuvo a un costado de todo y ella se quedó entre Mau y Ricky. En ningún momento se abrazaron ni cantaron juntos”, agregó la panelista.

TINI STOESSEL APARECIÓ FRENTE A SEBASTIÁN YATRA CON UN MISTERIOSO ACOMPAÑANTE

“La bajada de línea que se generó en las redes era el reencuentro de Tini y Yatra. ¿Vos decís que no pasó nada?”, quiso saber Rodrigo Lussich. “Voy a aguar la fiesta y te voy a contar la posta: él llegó con su seguridad, que estaba invitado a la fiesta, y con ella no hubo nada en toda la noche”, señaló Varela.

“Y ella llegó con un hombre, con un chico de la mano. Era fachero, de una edad media, unos 25 años. Estuvo con el chico y no se separó en toda la noche. Estuvieron todo el tiempo de la mano, incluso en la ceremonia. Por más que haya gente que estuvo en esa ceremonia que me lo quiera negar, los vieron”, agregó Paula.

“Él tiene el pelo por los hombros, morocho y un poquito más alto que ella. Me extraña que Tini no lo quiso subir en ninguna foto. Si no tenés nada que ocultar, y ponele que es tu amigo, igual estuvieron de la mano toda la noche muy mimosos y cariñosos”, agregó con suspicacia la panelista.

“El que hizo de puente entre Sebastián Yatra y Tini Stoessel para que se saluden fue Mau. Ellos se saludaron bien, cordial, pero cero onda. Es decir que en toda la fiesta no bailaron juntos ni nada”, recordó Maite Peñoñori. “Pero ellos hasta hace poco estuvieron juntos en Miami, en la casa de Lelé Pons, que también estaba invitada a la boda. Se han mostrado juntos como amigos o como lo que quieran”, agregó, por su parte, Virginia Gallardo.