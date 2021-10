El cara a cara súper filoso de Pampita con Lolo Rossi tras evitar que la reemplace en La Academia: "Pobre, ¡debió estar con una ilusión!"

Pampita desplegó su faceta de actriz con extrema ironía en plena nota con la jefa de coaches de La Academia, Lolo Rossi, luego de impedirle que ocupara su silla en el jurado.

El lunes, la modelo y conductora llegó tarde al programa de Marcelo Tinelli y ni bien Lolo se sentó en su silla en el jurado, Pampita llegó y le puso fin a la ilusión de la jefa de coaches de estar en ese prestigioso puesto.

Minutos después de lo ocurrido, el cronista de La Previa de La Academia, programa de Ciudad Magazine que se emite de lunes a viernes a las 20 horas, entrevistó a Lolo y Pampita y el cara a cara fue imperdible.

"Para mí me lo hizo a propósito, estaba esperando afuera el momento para entrar", disparó Lolo. G-plus

Lolo Rossi acusó a Carolina Ardohain de haber planeado todo, Pampita la chicaneó con ácida ironía y la jefa de coaches abandonó la nota.

El mano a mano de Pampita con Lolo Rossi

Lolo Rossi: -Para mí me lo hizo a propósito, estaba esperando afuera el momento para entrar. Para mí estaba escondida en algún lado y esperó a que me sentara para aparecer.

Pampita: -No tenía que ser. Cuando no tiene que ser, no es.

Cronista: -Se va Lolo, abandonó la nota.

"Cuando no tiene que ser, no es. Pobre, la ilusión con la que debió estar ahí sentadita, me dio hasta pena llegar. Casi que me escondo para que lo disfrute", retrucó Pampita. G-plus

Pampita: -Se va con el corazón destrozado.

Cronista: Caro, se lo hiciste a propósito.

Pampita: -Pobre, la ilusión con la que debió estar ahí sentadita, me dio hasta pena llegar. Casi que me escondo para que lo disfrute.

Más sobre este tema Ángel de Brito compartió un irónico posteo con Pampita tras las fuertes críticas de la jefa de coachs: "Preocupadísimos" Picantísimo cruce de Pampita con las coaches de La Academia tras ponerle un cero a un reemplazo: "No es un voto castigo"

Cronista: -Esta es tu venganza….

Pampita: -¡Pobre, Lolo! Me parte el alma. Cuando la vi dudé, dije '¿le quito el lugar o me quedo?'. Pero qué va a ser. La abracé fuerte a Lolo porque me dio una pena. Me voy triste.