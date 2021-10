Caprarola, durísimo con el look de Andrea Pietra en Almorzando con Mirtha Legrand: "Parece que va a actuar en La familia Ingalls"

El panel de La jaula de la moda (lunes a viernes a las 18 por Ciudad Magazine) analiza exhaustivamente los looks de los famosos en los ciclos de TV, y este miércoles pusieron en el foco nada menos que a Andrea Pietra. La actriz visitó el domingo a Juana Viale en Almorzando con Mirtha Legrand con un mono rojo y un peinado que horrorizaron a Fabián Medina Flores y a Mariano Caprarola, que a su vez no se guardaron nada a la hora de emitir su veredicto.

“¡Ay, me quedé en el tiempo! ¡Qué antigüedad! Ella es un 10 y todo lo que tiene puesto es un 5. El peinado, no lo puedo creer, espero que venga con una explicación. No se sentía cómoda, no es su look, el color es peor por el color de su piel y por el color de su pelo”, señaló Medina Flores. “Las puntadas del dobladillo, que se lo habían querido hacer, las sandalias tampoco favorecedoras. Ella es una mujer fabulosa lookeada mal”, concluyó el panelista.

“Ella es una mujer que cuando hace una película, una tira o una miniserie, me detengo, la aplaudo, la celebro, la festejo y todo lo que tiene que ver con ‘tejo’. Pero en el momento de verla vestida, solamente la dejo”, dijo Caprarola, comparando sus habilidades para las rimas con las de Belén Francese. “Dicen que hay una segunda parte de La familia Ingalls y creo que ella la va a interpretar”, agregó el asesor de moda, en referencia al peinado de Andrea Pietra en Almorzando con Mirtha Legrand.