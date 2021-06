Cande Vetrano se quebró al convertirse en la anteúltima eliminada de MasterChef Celebrity 2: "Me voy con el corazón contento y lleno de alegría"

Este domingo, MasterChef Celebrity 2 despidió a Candela Vetrano, en una gala signada por la diversión y la buena onda entre los cuatro participantes que llegaron a esta instancia. Tras dos desafíos que pusieron a prueba el temple de las tres famosas que compitieron guiadas por Damián Betular, el jurado decidió que la actriz se conveierta en la anteúltima en dejar el reality de Telefe.

Al inicio del juego, Georgina Barbarossa, Sol Pérez y Vetrano debieron decorar una torta en ocho minutos, en tanto que el desafío principal las puso a replicar una exclusiva tarta de maní, chocolate y toffee de la mano de Betular. Tras anunciar la mala noticia, los tres jurados no dudaron en alabar a la actriz por su simpatía y buena predisposición, e incluso Damián Betular no pudo contener sus lágrimas frente a la actriz, que se quebró ante su gesto sus palabras.

“Estoy tan agradecida, chicos. Le quiero agradecer al jurado por su generosidad, por su amor, su cariño. Me llevo todo nel aprendizaje de lo que fue MasterChef a nivel culinario y personal”, dijo Cande Vetrano en su despedida. “Les quiero agradecer a mis compañeros que hicieron de este camino un camino mucho más copado, más fresco y más amable, a mi familia, a mi novio, que me bancó todos estos meses. Me voy con el corazón contento y lleno de alegría, como dice la canción”, concluyó.