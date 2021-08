Cande Ruggeri mandó al frente a Jimena Barón tras su última salida juntas: "El sábado comió bien"

El sábado pasado, Jimena Barón no solo fue a ver el show que brindó Ángela Leiva con algunos compañeros de La Academia, también salió a comer con un grupo de amigos en el que estaba Cande Ruggeri, quien no dudó en mandarla al frente en el programa de Marcelo Tinelli al revelar que la artista estuvo a los besos ¿con el misterioso "hombre del habano"?

Todo comenzó cuando la joven salió a la pista lista para bailar el caño y el conductor le preguntó si la coreografía iba a ser caliente, como así lo pidió la jurado, y la hija de Oscar Ruggeri ventiló algunas intimidades de Barón, quien lejos de desmentirlas las confirmó con picardía y humor.

El divertido ida y vuelta de Marcelo Tinelli, Cande Ruggeri y Jimena Barón:

Marcelo Tinelli: -Acá por un pedido de Jime, ¿viene un caño más hot?

Cande Ruggeri: -No es tan hot. Hot estuvo Jime el sábado. Come bien…

"No es tan hot mi caño. Hot estuvo Jime el sábado. Come bien…", disparó Cande Ruggeri, dando detalles de la salida nocturna que tuvo con Barón y un caballero. G-plus

Tinelli: -Perdón, ¿qué quiere decir eso?

Cande: -Fuimos a comer afuera y comió bien... Fuimos con Lizardo Ponce, unos amigos. Y después cayó Cande (Tinelli)

Tinelli: -¿Pero Jime iba acompañada por alguien?

Cande: -No voy a decir nada, pero mirá esa sonrisa…

Tinelli: -¿Quien es el que la tiene tan sonriente?

Jimena Baròn: -¿Estoy muy sonriente? Es el que conoce Cande (Tinelli)

"¿Estoy muy sonriente? Es el que conoce Cande Tinelli", le dijo Jimena a Marcelo, quien quiso saber quién era el hombre en cuestión. G-plus

Lizardo Ponce dio detalles del "hombre del habano" con el que Jimena Barón sale

A mediados de julio, Lizardo Ponce se escudó en la amistad que tiene con Jimena Barón y dio detalles de una cita que la artista tuvo con un caballero, a quien rebautizaron el "hombre del habano" por la pérdida de voz de Jimena por fumar con este misterioso caballero en cuestión y por festejar el campeonato de la Selección Argentina en la Copa América.

Más sobre este tema Jimena Barón contó la charla que tuvo con Luciano Castro tras el rumor de romance: "Le dije 'gordo no nos juntamos y ya están diciendo esto'"

"No está de novia, pero encontró a alguien que dijo '¡apa!'. No es futbolista. Es alguien que fuma habanos y ella se queda sin voz", dijo el participante de La Academia, bajo la amenazante mirada de Barón, quien a distancia imploraba que no dé más detalles de su salida compartida.