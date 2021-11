Cande Ruggeri contó que eligió a su novio porque no era del ambiente y Tinelli la arrinconó: "¿Te referís a Cachete?"

En pareja con Nicolás Maccari, un joven empresario, Cande Ruggeri contó en ShowMatch que su tiempo saliendo con famosos ya pasó. ¡Y Tinelli le recordó los novios conocidos que tuvo como Agustín Sierra y Benjamín Alfonso!

“Por suerte él no tiene nada que ver con el ambiente. Lo busqué bien lejos del ambiente”, comentó la modelo haciendo que el conductor no le deje pasar su frase.

“¿Hiciste una búsqueda de alguien que no tenga que ver con el ambiente, como que tenés algo en contra del rubro?”, indagó. “No, salí con algunos chicos del ambiente y no la pasé tan bien. Tuve una experiencia no tan linda”, señaló.

"Mi mamá me dijo que deje de buscar lindos y facheros del ambiente". G-plus

“¿Te referís a Cachete Sierra?”, se despachó Marcelo, metiendo el dedo en la llaga. “No, está todo bien con él. En su momento yo me enganché mucho. Yo soy así”, dijo, intentando no volver a traer el tema. “¿Con qué otro chico saliste?”, siguió preguntando él, mientras que Ángel de Brito le recordaba que también había estado en pareja con Benjamín Alfonso.

“Mi mamá me dijo que deje de buscar lindos y facheros del ambiente”, señaló la hija del Cabezón Ruggeri, al tiempo que se corregía rápido. “Mi novio es hermoso, pobrecito”, concluyó.