Cande Molfese contó que Tini Stoessel la alertó del comportamiento de su ex, Ruggero Pasquarelli.

Si bien Cande Molfese ya habló de su ruptura de Ruggero Pasquarelli, esta es la primera vez que reveló que Tini Stoessel la ayudó a tomar la decisión de separarse.

La actriz, que se separó del artista tras ocho años de relación haciendo hincapié en que no se habría portado bien con ella, contó en PH Podemos Hablar (Telefe) que conoció la "desilusión" en el amor.

“Mi última pareja me desilusionó, me hizo creer muchas cosas que al final no", expresó, contundente.

En este contexto, aclaró que lo conoció realmente tras la separación.

"Terminás de conocer a la persona cuando te separás. Es muy loco, pero pasa eso, que decís: ´¿con quién estuve? ¿qué pasó? No era la persona que yo creía´. Mi última pareja también, pero la decepción es más con uno", reflexionó, ante de contar que Tini la ayudó a que abriera los ojos.

CUÁL FUE EL PAPEL DE TINI STOESSEL EN LA SEPARACIÓN DE MOLFESE Y PASQUIARELLI

"Una amiga mía, muy amiga, me sentó en plena pandemia y me dijo la típica frase 'amiga, date cuenta'. Fue clave. Me dijo: ´Mirá Cande, están pasando estas cosas, o pasaron mejor dicho, no sé cómo te sentís con esto pero eran comportamientos que no'", contó revelando que esa amiga fie Tini.

Y se despidió haciendo referencia a los rumores de infidelidad y a las confirmaciones que la llevaron a dar un paso al costado.

"No fue la única, hubo otras amigas también. Creo que cuando me llegó la información al ciento por ciento, lo decidí. Yo no tenia toda la información completa", sentenció.