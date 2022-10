Camilo sorprendió con una reflexión sobre Evaluna: "Este bigote no es algo feo, sino que es chévere"

Siempre muy cariñoso con su familia, Camilo Echeverry contó por qué su vida cambió desde que conoció a Evaluna Montaner, con quien es papá de Índigo.

En una entrevista que se virallizó en TikTok y de la que hizo eco la revista Paparazzi, el cantante remarcó que Evaluna representa un antes y un después en su vida.

"Evaluna fue un antes y un después en mi proceso creativo, porque definitivamente Evaluna me permitió vivir en primera persona cosas que yo estaba antes viendo como en ciencia ficción, como en tercera persona", contó, en primer lugar, muy reflexivo.

Acto seguido, describió cómo es el inmenso amor que siente hacia ella.

CAMILO ECHEVERRY HABLÓ DE SU ROMANCE CON EVALUNA MONTANER

Muy enamorado, así se mostró Camilo de Evaluna.

"El amor que ahora siento y que empecé a sentir con ella, antes lo veía en la distancia. Entonces, cuando lo empecé a vivir en primera persona, de repente se desbloquearon muchas cosas en mí".

"Ella me ama de unas maneras muy especiales y me hace sentir muy valioso". G-plus

"Fue su generosidad la que me convirtió en esto que soy, la generosidad de su amor. Ella me ama de unas maneras muy especiales y me hace sentir muy valioso".

"Ese reventón energético de saber que alguien está viendo cosas en mí que antes yo no había visto. Y digo 'bueno, yo sí soy chévere y, de pronto, este bigote no es algo feo, sino que es chévere y de pronto estas ideas que tengo'", cerró Camilo, haciendo hincapié en que el amor de su esposa lo cambió.