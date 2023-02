Camila Lattanzio quiso cambiar su voto en plena nominación en Gran Hermano 2022: "Me siento mal"

En medio de la cuenta regresiva para que llegue la final de Gran Hermano 2022 y se conozca quién será el gran campeón, Camila Lattanzio expuso sus razones a la hora de votar a dos compañeros… ¡pero se arrepintió en vivo!

Tras ingresar al confesorio, la participante dio a conocer su primera elección: “¡Ay, qué feo! Mis primeros dos votos van para Lucila "La Tora" porque es con la que menos afinidad tuve y también escuché algunos comentarios que no me gustaron. No sé si comentarios, pero no me gusta que armen pelea, nada más que eso. Como que siento que tira algunos comentarios para armar pelea”, comenzó diciendo.

“El otro va para… ay… para Romina porque siento que si llega a ir a placa la pueden salvar. No hay otra explicación”, agregó, dejando en claro la incomodad que sintió por elegirla.

Fue entonces que Gran Hermano quiso ahondar más en este voto teniendo en cuenta que Julieta Poggio es la líder de la semana y tiene el poder de salvar a algún nominado: “A ver, quiero entender esto. ¿Vos querés poner a una Julieta como en una disyuntiva?”.

“No, no, bueno, cambiemos el voto. Me siento mal”, respondió rápidamente Camila. Sion embargo, tras ser advertida y entender que ya no podía elegir a otro compañero, cerró: “No quiero poner a nadie. Digo solamente que, si llega a ir a placa, la puede salvar Juli. Eso es lo que siento. No la quiero poner en placa, perdón”.

JULIETA POGGIO SE CONVIRTIÓ EN LA NUEVA LÍDER DE GRAN HERMANO 2022

A pocas horas de que se viva una nueva gala de eliminación en Gran Hermano 2022, Julieta Poggio se convirtió en la nueva líder de la semana y no podrá ser votada por sus compañeros para quedar en placa este miércoles. Además, la participante tendrá la posibilidad de salvar a uno de los nominados.

Después de un arduo desafío que consistió en hacer equilibrio con pelotas para ubicarlas en una especie de palo sin que se caigan, Nacho y Julieta dejaron el cuerpo con el objetivo de ganarse la tan ansiada oportunidad de quedarse más tiempo en el reality de Telefe.

Sin embargo, fue la joven la que se quedó con la victoria y ahora deberá pensar cuidadosamente a cuál de los que se ganen la mayor cantidad de votos del grupo querrá darle la posibilidad de que siga en juego.

"¡AL FIN! TENÍA MUCHAS GANAS DE GANAR, AUNQUE SEA PARA SABER LO QUE SE SIENTE. ESTÁ BUENO, SE SIENTE UN POCO DE PRESIÓN PERO ESTA DIVERTIDO, ESTÁ BUENO". G-plus

”, expresó la hermanita, quien se ganó la inmunidad por primera vez en lo que va del juego y a días de que se cumplan cuatro meses desde el inicio del programa