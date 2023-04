Camila Lattanzio fue estafada y pidió ayuda con desesperación: "Necesito que denuncien"

Camila de Gran Hermano ni bien quedó eliminada de la casa contó que su sueño es ser cantante. Y fue por ello, grabando "Sola, solita", tema con el que busca ponerse en el centro de la escena musical.

Muy angustiada, sorprendió a sus fans al hacerles un desesperado pedido a través de sus stories de Instagram, contando que fue víctima de una estafa; una persona hizo público el tema sin su consentimiento, haciéndose pasar por ella.

"Necesito su ayuda. La verdad es que alguien, no sé quién, subió mi tema a Spotify haciéndose pasar por mí". G-plus

"Necesito su ayuda. La verdad es que alguien, no sé quién, subió mi tema a Spotify haciéndose pasar por mí. El tema de "Sola solita" como si yo lo hubiera subido. Y necesito saber quién es... Me ven matada porque estuve medio triste y ahora me entero de esto y es como '¿qué carajos?'. Necesito por favor que lo denuncien. No sé si se denuncia a alguien o si tengo que denunciar la página", les pidió Cami a sus fans, tan angustiada como preocupada.

CAMILA LATTANZIO QUIERE CONTACTARSE CON LAS AUTORIDADES DE SPOTIFY

En este contexto, la exhermanita remarcó que la desespera no saber cómo hacerles llegar su pedido a las autoridades de la legitimada plataforma de música.

"Necesito que me digan quién es así puedo contactarme con él porque es ilegal esto. Les pido a toda la people que si llegan a ver mi tema en Spotify, por favor lo denuncien, porque no soy yo", sentenció, muy triste.