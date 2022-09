Camila Homs todavía no está preparada para conocer a su hermana

A mediados de agosto, una joven llamada Chiara Camila Pereyra (21) apareció en los medios asegurando que era hija de Horacio, el padre de Camila Homs, que mantuvo una corta relación con su mamá al separarse de su esposa.

En este marco, la joven se presentó varias veces en los medios asegurando que Horacio se negaba a hacerse un ADN con ella, y que la había bloqueado en sus redes sociales y en su teléfono, hasta que finalmente logró su cometido y mostró que era su hija biológica.

Tras esta noticia, en Socios del espectáculo entrevistaron a Camila Homs y le preguntaron, entre otras cosas, sobre la forma en la que recibió la noticia y la posibilidad de conocer a Chiara en un futuro cercano.

LA OPINIÓN DE CAMILA HOMS SOBRE LA POSIBILIDAD DE ENCONTRARSE CON SU HERMANA CHIARA

“Respeto tanto, pero es un tema que tampoco me influye tanto, así que prefiero no hablar del tema”, dijo Camila sobre la forma en la que recibió la noticia de que es medio hermana de Chiara, a quien no conocía hasta hace dos meses.

Esto no desanimó a la cronista, que le preguntó si tenía la intención de conocer a Chiara, y ver si tienen algo en común más allá del parentesco. “Si, obvio. Tenemos en común nada más y nada menos que un padre”, dijo Camila entre risas.

“No sé si ya (la voy a conocer) porque es algo que tengo que procesarlo, es como un cambio fuerte. Son muchos años también. Son cosas que tendré que pensar, deliberar, tomarme mi tiempo”, señaló Camila.

“Pero se respeta y se entiende todo. Claramente, como ya he dicho, no es un problema. Después de tantas cosas que me han pasado, no lo tomo como un problema, al contrario, así que todo bien”, cerró Camila Homs sobre la posibilidad de conocer a su hermana Chiara.