Camila Homs reveló si fue convocada para Bailando 2023: "Todavía no me llamaron, pero sería una nueva experiencia"

Instalada en la Argentina desde la separación de Rodrigo de Paul, Camila Homs no solo volvió al ruedo como modelo, también como repostera en Cucinare.

Con mayor presencia en los medios y en el mundo de la moda, Cami fue a un evento al que también asistió Marcelo Tinelli y el notero de Intrusos le preguntó por el rumor de que había sido convocada para Bailando 2023.

"Todavía no me llamaron. No sé si aceptaría. Tengo que pensarlo un poco más", dijo Homs.

Luego explicó sus dudas: "Debería pensarlo porque es mucha exposición, mucha carga mental, física y horaria. Pero sería algo súper lindo. Una experiencia nueva que nunca viví. Por todo eso no sabría decirte si sí o si no".

ÁNGEL DE BRITO CONTÓ QUIÉN ES EL PRIMER CONFIRMADO PARA BAILANDO 2023

Tomás Holder, el primer eliminado de Gran Hermano 2022, tendrá una nueva oportunidad televisiva, esta vez, en Bailando 2023.

El encargado de anunciar que el joven es el primer participante confirmado en la lista de Marcelo Tinelli fue Ángel de Brito en LAM.

"El primer confirmado para el Bailando 2023 es Tomás Holder. ¡Bienvenido! Va a bailar", dijo el conductor, la semana pasada.

El segundo participante confirmado para el Bailando es Luciano "El Tirri", primo de Marcelo Tinelli y a quien el conductor ya mandó a ensayar. "No ensaya nunca. Está todo el día con el teléfono… Y es medio patadura", dijo Marcelo ante el micrófono de Intrusos.