Camila Homs reveló los motivos por los que rechazó estar en Bailando 2023: "Siento que es mucha carga horaria, corporal y mental"

Desde que Marcelo Tinelli desembarcó en la pantalla de América, los nombres de los posibles convocados para Bailando 2023 comenzaron a sonar fuerte y el de Camila Homs fue uno de ellos.

Tras la confirmación de Tomás Holder, Coti Romero y El Tirri, la modelo y expareja de Rodrigo de Paul le dio una nota a LAM en la que reveló los motivos por los que rechazó la propuesta laboral.

"Me reuní, pero por ahora decidí que no voy a estar en el Bailando. Sentí que era mucha carga horaria, mucha carga corporal y mental. En este momento, no estoy preparada para eso", le dijo Homs al cornista de Ángel de Brito.

En ese marco, Camila aseguró que no le fue sencillo tomar la decisión: "No le cierro las puertas. Para un futuro no lo descarto, pero hoy en día siento que no. A lo mejor me arrepiento porque sé que es una experiencia increíble".

"Hablé con mucha gente porque realmente me costó tomar la decisión. Mucha gente me tiraba para adelante, me decía que tenía que vivirlo, pero yo siento que en este momento no estoy preparada", aseguró la modelo.

Feliz por haber sido convocada, Homs concluyó: "Estoy recontra agradecida con la producción porque me abrieron las puertas y me brindaron todo para acomodarme. Pero no".

EL PICANTE PALITO DE YANINA LATORRE A CAMILA HOMS

Debatiendo en LAM sobre la sorpresiva baja de Camila Homs del Bailando, Yanina Latorre no dudó en darle un picante palito a la modelo, quien afirmó que estar en el programa de Marcelo Tinelli era demasiada exposición.

"Cami Homs se bajó del Bailando", expuso De Brito. Y la panelista disparó, con ironía: "¡Qué perdida para el país!".

Recordando implícitamente que su nombre comenzó a sonar fuerte tras la escandalosa separación de Rodrigo de Paul, padre de sus dos hijos, Yanina agregó: "¿Cuál sería su carrera si no es mediática?".