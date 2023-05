Camila Homs lució una original trikini en Playa del Carmen: múltiples escotes y tira regulable

Camila Homs viajó a Playa del Carmen, México, con sus hijos con Rodrigo de Paul, Francesca y Bautista. En medio del rumor de que su ex le habría pedido casamiento a Tini Stoessel, la modelo se mostró mega sensual en la playa.

Luego de haber compartido las fotos que evidencian su dulce jornada de paseo con sus chicos, Cami impactó al posar con una trikini tan original como sensual a orillas del paradisíaco mar tropical.

Cami lució una trikini que se destaca por sus múltiples escotes; uno central que deja al descubierto su pecho y su abdomen y otro lateral (uno a cada lado). Además, el modelo de traje de baño cuenta con una tira que recorre su cuerpo, regulable, con la que puede jugar a crear múltiples formas. ¡Súper linda!

¿A HORACIO HOMS LE GUSTA "EL PRINCIPITO" PARA SU HIJA?

Horacio opinó contundente sobre José "El Principito" Sosa.

"Lo conozco como jugador pero no sé, en mi vida hablé con él y jamás me hubiese imaginado que esté con Camila, con ella no hablé, a la que le tiene que gustar es a ella no a mí", cerró, con firmeza.