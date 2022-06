Camila Homs se incomodó cuando le preguntaron si Rodrigo de Paul le presentó a Tini Stoessel

Luego del inesperado cruce que tuvieron en un boliche donde coincidieron, cada uno por su lado, Camila Homs habló sobre ese encuentro con Rodrigo de Paul, y respondió muy incómoda cuando la cronista de Socios del Espectáculo le preguntó si le había presentado a Tini Stoessel.

El jueves de la semana pasada por la noche, Camila Homs y Rodrigo de Paul llegaron con sus respectivos grupos de amigos a la disco Tequila y se vieron cara a cara en la pista, tras su conflictiva separación en medio del romance con la cantante.

De acuerdo a la revista Caras, la modelo estaba con su manager Paul García Navarro y amigos en el vip de la disco y De Paul llegó al lugar con una “banda de amigos”. De ambas partes coincidieron en declarar que el encuentro no fue tenso, pese a que no cruzaron palabra.

CAMILA HOMS HABLÓ SOBRE EL ENCUENTRO CON RODRIGO DE PAUL EN UNA DISCO Y SOBRE UN POSIBLE ENCUENTRO CON TINI STOESSEL

“¿Rodrigo te la presentó a Tini como novia?”, le preguntó la cronista de Socios del espectáculo en una entrevista a Camila, y la modelo fue contundente con su respuesta, incómoda: “No voy a hablar de eso”.

“¿Te gusta su música? Está buena”, indagó la notera, en referencia a que Camila fue vista bailando sus canciones en Tequila. “Si, es re pegadiza, muy buenos temas. Se baila, obvio. Se baila, se baila, si, si”, respondió Camila.

Además, Camila habló sobre cómo se maneja respecto a la separación de bienes con Rodrigo de Paul, tras diez años en pareja. “Se están encargando nuestros abogados., Yo ahora estoy con Ignacio Trimarco así que ahora así que él se está encargando de toda la parte legal”, explicó.

Por último, la modelo explicó que no descarta la posibilidad de volver a enamorarse. “¿Qué se yo? No sé, no voy a hablar de eso, pero no le cierro la puerta, obvio”, señaló Camila Homs.