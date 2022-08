Camila Homs habló del escándalo con su exabogado, Ignacio Trimarco: "Me sentí decepcionada"

Camila Homs habló con LAM del escándalo con su exabogado, Ignacio Trimarco, quien la acusó de no querer pagar por sus honorarios luego de que le llegara una carta documento por parte de la ex de Rodrigo de Paul.

“No es así claramente, yo le voy a pagar por el trabajo correspondiente que hizo. Él me dijo un mínimo cuando acordamos y resulta que cuando se estaba llegando al final me vengo a enterar que no era cierto”, dijo la modelo indignada.

Luego, continuó: “Me molestaron varias actitudes que tuvo, desde el día uno le pedí por favor que no se comunicara con la prensa por mi caso porque era algo que me molestaba”.

"Me molestaron varias actitudes que tuvo, sabiendo cómo es el perfil de él dije ‘hasta acá llegué’". G-plus

“Después también dijo otras cosas hablando de mi familia que tampoco eran ciertas. Sabiendo cómo es el perfil de él dije ‘hasta acá llegué’. Claramente no es como él dice”, agregó Homs.

“¿Estas decepcionada?”, le preguntó entonces el cronista y Camila respondió al programa de América: “Sí, la verdad que por su parte sí estoy decepcionada”.

Más sobre este tema Camila Homs explotó contra su exabogado, Ignacio Trimarco: "Armó móviles falsos y por eso pasé malos momentos"

CAMILA HOMS CONTÓ QUÉ FUE LO QUE LA LLEVÓ A ENFRENTARSE CON IGNACIO TRIMARCO

Camila Homs contó en diálogo con LAM qué fue lo que la llevó a enfrentarse con Ignacio Trimarco, su ex abogado para el caso contra Rodrigo de Paul.

“El lunes tuvimos una reunión en mi casa, lo habíamos acordado el domingo a la noche y resulta que los medios mágicamente lo estaban esperando a él…”, dijo la modelo.

Así, reflexionó: “¿Cómo aparecieron ahí si solamente él y yo sabíamos de esa reunión? Eso fue la gota que rebalsó el vaso, sentí violada mi intimidad”.

Más sobre este tema Camila Homs tomó una firme decisión tras la explosiva separación de Rodrigo de Paul: "No voy a hablar más de mi vida privada"

“Mostrando la entrada de mi casa, el lugar donde vivo con mis hijos, me pareció totalmente desubicado de su parte”, sentenció Homs.