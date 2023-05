Camila Homs se fue de vacaciones con sus hijos a Playa del Carmen: las mejores fotos de su estadía

Mientras Rodrigo de Paul se muestra muy enamorado de Tini Stoessel en las redes, su expareja Camila Homs disfruta de sus vacaciones en Playa del Carmen, México.

La modelo, que está saliendo con José "El Principito" Sosa, viajó con sus dos hijos con el futbolista, Francesca y Bautista, y compartió las fotos más lindas caminando juntos por la playa mientras lucía espectaculares microbikinis.

"Amores de mi vida", le dedicó la modelo a sus chicos. Acto seguido, al mostrarse muy sensual en traje de baño animal print, destacó que el destino elegido es el paraíso. "Este lugar", sentenció junto al emoji de corazón.

¿A HORACIO HOMS LE GUSTA "EL PRINCIPITO" PARA SU HIJA?

Horacio opinó contundente sobre José "El Principito" Sosa.

"Lo conozco como jugador pero no sé, en mi vida hablé con él y jamás me hubiese imaginado que esté con Camila, con ella no hablé, a la que le tiene que gustar es a ella no a mí", cerró, con firmeza.