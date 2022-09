Camila Homs fue contundente sobre una posible reconciliación con Rodrigo de Paul: "Estamos lejos de un acercamiento amoroso"

Dos semanas atrás, cuando Tini Stoessel habló esquivamente de sus sentimientos hacia Rodrigo de Paul, la versión de que el futbolista y Camila Homs estaría acercándose afectivamente llegó a los medios. Sin embargo, la modelo lo negó con contundencia.

En un mano a mano con Alejandro Guatti para Intrusos, Camila Homs no solo habló de su feliz presente con Charly Benvenuto, también opinó positivamente del padre de sus hijos del noviazgo que tiene con Tini.

CAMILA HOMS DESCARTÓ UNA RECONCILIACIÓN FUTURA CON DE PAUL

Alejandro Guatti: -¿Con Charly están bien? Porque hubo versiones de que estaban en crisis…

Camila Homs: -Estamos bien. Escuché eso y dije 'no voy a ponerme a desmentir cada cosa que sale porque sería el libro sinfín'. No podía creer que digan que porque estábamos con el teléfono pasábamos por una crisis. ¿No sé qué querían que haga? Que me ponga a chapar, estar a upa…

Guatti: -Se dijo que Rodrigo les había comentado a sus amigos que estaba arrepentido de haberse separado, que iban a volver…

Homs: -No puedo opinar mucho al respecto. Me llamó la atención porque se lo ve muy bien con su pareja. Después vi que salió a desmentirlo. Siempre voy a querer el bien para él. Le deseo lo mejor. Es el padre de mis hijos, compartimos muchos años juntos.

Guatti: -Pero se habló de un acercamiento entre ustedes, de buenos términos. ¿Esto es así?

Homs: -Acercamiento, no. La relación es cordial, de madre y padre. Lejos de un acercamiento amoroso.