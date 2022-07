Camila Homs, a fondo tras el romance de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel: "Para ser infiel prefiero que no estemos juntos"

En una nota con producción de todos, donde es tapa de la revista Caras, Camila Homs habló por primera vez de forma extensa sobre su separación de Rodrigo de Paul, donde quedó en claro que su relación como ex no es la mejor. Incluso, la modelo deslizó que el jugador le habría sido infiel, a dos meses y medio de que él blanquee su noviazgo con Tini Stoessel.

“Soy extremadamente celosa y lo que es mío, es mío y ni lo mires. Soy posesiva mal. Con lo mío no se metan, defiendo mis cosas”, aseveró, picantísima en la publicación, declaraciones que tomó Socios del Espectáculo. “Soy recontra conservadora. Apuesto mucho a la familia, siempre fui muy fiel”, afirmó, para ventilar el fantasma del engaño sobre el jugador.

Más sobre este tema Camila Homs reveló si sigue enamorada de Rodrigo de Paul tras 12 años de amor

“Para ser infiel digo ‘sorry’, prefiero que no estemos más juntos. Hago la mía. Soy de respetar mucho a mi pareja y cuando veo que eso mismo no es correspondido, ‘chau, mi amor’”, se despachó, picantísima sobre su pareja con el jugador de la Selección, con quien salió desde los 14 años y estaban en pareja desde hacía 12 años.

"Para ser infiel digo ‘sorry’, prefiero que no estemos más juntos. Soy de respetar mucho a mi pareja y cuando veo que eso mismo no es correspondido, ‘chau, mi amor’". G-plus

EL “PALITO” DE CAMILA HOMS CONTRA RODRIGO DE PAUL

La modelo también habló de su reciente noviazgo con el empresario Carlos “Charly” Benvenuto, donde enumeró qué tiene que tener un hombre para seducirla… ¡y le pegó un tiro por elevación al padre de sus hijos!

Más sobre este tema Camila Homs reveló si sigue enamorada de Rodrigo de Paul tras 12 años de amor

“Hoy busco que sea caballero, que me haga sentir libre, compañero, que me de amor, me haga sentir bien y me haga sentir que soy la mujer más linda del mundo”, señaló.

Más sobre este tema Camila Homs hizo explosivas declaraciones sobre su separación de Rodrigo de Paul: "Hace poco pensaba en una reconciliación, ahora ya fue"

“¿Antes no tenia todo eso?”, indagó el cronista de la revista. “Sí, lo tuve pero últimamente no lo tenía con tanta frecuencia”, lanzó, súper ácida.