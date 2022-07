Camila Homs contó cómo la apoya Antonela Roccuzzo en su separación de Rodrigo de Paul

En medio de la versión de la mala onda que existiría entre las mujeres de los futbolistas de la selección nacional con Tini Stoessel, por ser la nueva pareja de Rodrigo de Paul y en apoyo a Camilia Homs, la ex del jugador, la modelo dijo su verdad. Así terminó elogiando a Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi.

En una reciente entrevista en la revista Caras, donde es tapa de esta semana, Camila aseguró que se “solidarizaron” con ella varias mujeres de futbolistas y sobre todo la mujer del ídolo. “Con Antonela Roccuzzo siempre tuvimos buena onda. Ella es súper perfil bajo, siempre macanuda. Me trató súper bien, es como una más de todas”, aseveró, en una nota que replicó Socios del Espectáculo.

“Podría creerse mil porque es la mujer del número uno, pero su esencia es súper natural. Pero con lo que me pasó, obvio que todas optan por no meterse porque es un tema redelicado”, aseveró la ex del jugador, quien estuvo en pareja 12 años y son padres de Francesca (3) y Bautista (11 meses).

CAMILA HOMS SE REFIRIÓ A LA POLÉMICA VERSIÓN DE QUE LAS MUJERES DE LOS FUTBOLISTAS LE HABRÍAN HECHO EL VACÍO A TINI STOESSEL

También Camila opinó sobre la supuesta actitud que habrían tomado las esposas de los futbolistas con Tini Stoessel. “Siento que me apoyan porque yo tengo muy buena onda con ‘Anto’ y con muchas otras, pero lejos de mí estaría ofenderme si veo que tienen también buena onda con la nueva pareja de mi ex”, remarcó.

Adrián Pallares recordó una fuerte versión. “Lo que hemos visto en el encuentro de Tini con las mujeres de los otros jugadores de la Selección Nacional es que Tini, quien no tiene la culpa de nada de todo esto, está un poco relegada. Las otras bailan y acá Camila da una declaración fuerte”, manifestó. Incluso Mariana Brey sumó un picantísimo dato. “De Paul no fue al cumpleaños de Leandro Paredes porque Tini se había sentido tan incómoda en el cumpleaños de Lio Messi”, afirmó.

“En las imágenes quedaba claro que estaba a un costado y que ella no estaba siendo incluida. Si bien las mujeres de los jugadores salen a desmentilo, pero para hacerte amiga de una persona o tener un vínculo no podés hacerlo en diez minutos”, aseveró la periodista.

