El premio que Camila Homs recibió en Los Más Clickeados 2022 fue un reconocimiento de los lectores de Ciudad a la exmujer de Rodrigo De Paul, quien la rompió este año en redes al retomar su carrera de modelo con todo y convertirse en una verdadera influencer.

En la cúspide de su flamante carrera mediática, muy enamorada, lejos de los escándalos, la modelo fue una de las figuras que aportaron su glamour a la 11° gala de Ciudad en el hotel Marriot Buenos Aires.

En una charla relajada mano a mano con Ciudad con su trofeo en la mano, Camila Homs se sinceró sobre su vínculo con Rodrigo De Paul y contó detalles de su noviazgo con Charly Benvenuto.

"Es el primer premio que gano y estoy agradecida con Ciudad Magazine. Y como siempre digo, agradecida con la gente por haberme recibido tan cálidamente", arrancó emocionada.

-Cómo tomaste el cambio de ser una completa desconocida a que la gente opine bien o mal de tu vida.

-Lo tomé natural. Al principio costó un poco, porque era algo a lo que no estaba acostumbrada. Siempre me tocaba estar del otro lado. Pero siempre con la mejor de las ondas, con mucho respeto. Súper agradecida por esta posibilidad.

-A partir de esta notoriedad pública, ¿pensás más antes de dar un like o seguir a una persona?

-Sí, claro. Porque está todo el mundo expectante. Capaz para vos es una pavada dar un like o hasta una frase. De hecho, ayer (martes) le di like a una frase y al segundito lo saqué porque dije "ya veo que mañana se arma un revuelo por este like". Así que se piensa todo muchas veces más.

Camila Homs se consagró en Los Más Clickeados 2022 y confesó cómo está con Charly Benvenuto tras su crisis: "Es un compañero buenísimo"



-Esta fama también te trajo mucho trabajo…

-Hay proyectos para el verano, estoy disfrutando un montón de esta oportunidad porque como todo el mundo sabe, no es para siempre y se disfruta mucho el momento.

-¿Se puede saber qué proyecto tenés para el verano?

-Todavía en concreto no, pero siempre con muchas presencias que me encanta hacer, porque me encanta sociabilizar. Así que se vienen muchos eventos lindos.

-Se había rumoreado que estabas en crisis con Charly, pero que se reconciliaron… ¿Cómo está tu corazón?

-Estoy bien, acompañada. La verdad que es un compañero buenísimo. Estoy contenta porque con mis hijos también se lleva súper bien. Estoy disfrutando el momento, siempre dejo que fluya y sigo pasándola bien.



-¿Cómo está tu relación con Rodrigo ahora que cada uno rehízo su vida?

-Tenemos diálogo por nuestros hijos, claro. Pero no mucho más que eso.

-¿A qué aspirás en tu flamante carrera en los medios?

-Siempre escucho todas las propuestas laborales. Pero mi pasión es la cocina. No sé si la gente lo sabe. Creo que sí por una historia que subí la semana pasada que se sorprendieron porque tenía un blog de cocina viviendo en Europa y me gustaría retomarlo. Hay gente que no lo sabía y me dice "wow, qué talento del que nos enteramos". Podría dar mucho de mí cocinando. Es algo que me siento muy cómoda haciendo, me da placer, me encanta la cocina.

-¿Cuál es tu plato especial?

-Me gusta mucho hacer la tarta de zapallito, el pollo al verdeo también me sale muy bien, y hago un pan integral que la rompe. Increíble.

-¿Con qué comida sedujiste a Charly?

-Ja, ja. La verdad que con niños al pobre no tengo mucho tiempo de cocinarle. Pero él se cuida un montón con las comidas, así que las masas no se las incluyo en sus comidas. Le gusta mucho mi wok de verduras, pollo y salsa teriyaki. Eso nos gusta mucho.

-¿Hay planes de convivencia?

-No, vamos muy tranquilos. Por ahora respeta cada uno su hogar. Más que nada yo que estoy con mis niños con mi lugar y mis tiempos. Por ahora estamos bien así.

-Felicitaciones, ojalá sea el primero de muchos premios.

-Muchas gracias a ustedes por el reconocimiento.

