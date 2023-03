Camila habló de la muerte de su padre y las consecuencias que le trajo: "Cuando pasó, evité ciertas cosas"

Camila Lattanzio dejó este domingo Gran Hermano 2022 luego de que el público decidiera que Romina se quedara en el reality por un amplio margen, y la exparticipante recordó con lágrimas cómo fue su paso por la casa en LAM.

Camila se quebró varias veces en el ciclo que conduce Ángel de Brito, quien quiso saber si la joven siempre fue “así de sensible”. “Cuando pasó lo de mi papá, evité ciertas cosas. Si alguien me decía algo o me llevaba mal, lo evitaba o no me juntaba más, como que le huía”, explicó ella.

De todas maneras, Camila reconoció que “sabía lo que le iba a pasar esto en Gran Hermano”, en referencia a las múltiples discusiones que mantuvo con Romina y Julieta tras la salida de Alfa, ocurrida hace algunas semanas.

CAMILA LATTANZIO CONTÓ CÓMO LA AFECTÓ LA MUERTE DE SU PAPÁ ANTE DE ENTRAR A GRAN HERMANO

“Cuando me pasó lo de mi papá, cambié mi personalidad totalmente porque estuve en otra. Tuve que hacerme cargo del trabajo, no podía hacer canto ni nada de esas cosas”, reveló la joven frente a las panelistas.

“Yo venía de un ambiente en mi casa, con mi papá que era bipolar. Entonces todo el tiempo estábamos en choque. Nos costó muchísimo lograr la paz, lograr la tranquilidad. Y si yo me meto en el mismo quilombo, vuelvo a lo mismo. Por eso prefiero evitarlo”, contó Camila a comienzos de febrero en un juego que organizaron en Gran Hermano.

“Huía, solamente me quedé con mi mejor amiga y mi mejor amigo, nadie más, porque filtré un montón de gente porque claramente no estaba preparada. Yo le metí todo, lo más que pude, para mantener la agencia de mi papá. No ganamos mucha para, pero mantuvimos porque era el esfuerzo que hizo mi papá toda su vida”, recapituló este miércoles en LAM, y refirió que se lo “debía a su papá”.