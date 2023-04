Camila Homs reveló cómo está emocionalmente tras su escándalo con Rodrigo de Paul: "Feliz"

A días de que a Cami Homs se la viera a los besos con José "El Principito" Sosa en un boliche, la modelo respondió a las picantes preguntas que sus fans le hicieron a través de sus stories de Instagram.

Uno de sus seguidores quiso saber cómo se siente emocionalmente, en medio de la versión de romance con el futbolista de Estudiantes de La Plata y tras haber atravesado una tormentosa separación de Rodrigo de Paul, padre de sus dos hijos que está de novio con Tini Stoessel.

"¿Cómo estás emocionalmente?", le preguntaron a Cami. "Estoy feliz", sentenció la modelo, sin vueltas, junto a cariñosos emojis de corazones blancos, en señal de paz y armonía.

¿A HORACIO HOMS LE GUSTA "EL PRINCIPITO" PARA SU HIJA?

Antes de cerrar, Horacio opinó contundente sobre José "El Principito" Sosa.

"Lo conozco como jugador pero no sé, en mi vida hablé con él y jamás me hubiese imaginado que esté con Camila, con ella no hablé, a la que le tiene que gustar es a ella no a mí", cerró, con firmeza.