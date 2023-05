A Cami Homs le preguntaron si está sola y la modelo sorprendió con su contundente respuesta

Camila Homs, a días de haber regresado de la playa con sus hijos, respondió a todas las preguntas que sus fans le hicieron a través de sus stories de Instagram.

En este contexto, sus seguidores quisieron saber si está de novia o soltera. Entonces, la ex de Rodrigo de Paul sorprendió al dar un dato clave sobre su misterioso presente sentimental.

"¿Estás sola?", le preguntaron. A lo que ella respondió con un video negando con el dedo, dando a entender que está saliendo con alguien. Ese alguien sería José "El Principito" Sosa, con quien se la vio meses atrás besándose en un boliche.

¿A HORACIO HOMS LE GUSTA "EL PRINCIPITO" PARA SU HIJA?

Horacio opinó contundente sobre José "El Principito" Sosa.

"Lo conozco como jugador pero no sé, en mi vida hablé con él y jamás me hubiese imaginado que esté con Camila, con ella no hablé, a la que le tiene que gustar es a ella no a mí", cerró, con firmeza.