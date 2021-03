Cae reveló cuál es el jurado de MasterChef Celebrity 2 al que le tiene más miedo: "Betular te pega un hachazo en la cabeza"

Son muchos los nervios que se vive en MasterChef Celebrity 2 donde todos los famosos dejan todo para que sus platos superen las expectativas de Damián Betular, Germán Martitegui, Donato de Santis. Y en su caso, Cae se sinceró al hablar de su participación en el reality de Telefe.

“El que más miedo me da porque es muy elegante, pero te pega un hachazo en la cabeza, es Betular, más que Martitegui. Y con el que mejor me llevo es con Donato”, comenzó diciendo el cantante en Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“A diferencia de otros realities se juzga la obra de lo que vos hiciste, este año se juega mucho más al error. Se juegan mucho más al imponderable, te juegan mucho más arriba”, agregó.

Por último, el artista habló de cómo es compartir camarín con su compañero, Alex Caniggia: “Alex no habla así en el camarín, es un personaje muy colorido, tiene la experiencia de su propio reality, está haciendo cosas simples y la está clavando en el ángulo. Es un personaje colorido y divertido”.