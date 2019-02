En noviembre y después de 16 años en Basta de Todo, se produjo la salida de Cabito Massa Alcantará en medio de un fuerte escándalo en el que Matías Martin fue protagonista. Firme ante el micrófono, el conductor del programa de FM Metro había aclarado en su momento: “Cabito no va a seguir en Basta. Es una decisión dolorosa de la cual me hago cargo como conductor del programa, del grupo y del equipo”.

Días después, y tras un tour de Cabito por los medios, Matías volvió a pronunciarse en el éter con una afirmación que despertó polémica: "No es que acaba de descrubrírsele una adicción a Cabo, que lo abandonamos en su peor momento. No es nuevo, lo acompaña desde que lo conozco, hace 13 años y siempre estuve junto a él, siempre combatí la discriminación. Él convive con esto con muchas dificultades, y también los que están alrededor de él viven y sufren dificultades".

En este contexto, el humorista visitó Incorrectas y apuntó contra Matías Martin y Diego Ripoll: “Yo me referí siempre con cariño y agradecimiento, y del otro lado no pasó lo mismo”.

Dolido por la referencia a una supuesta adicción que lo perdió, Cabito fustigó: “Matías habló puntualmente de adicción en algo que leyó, y es una palabra grave. Si se refería a la comida, lo cual no lo sé, porque no lo aclara, la obesidad es una enfermedad. Si se refería a otra cosa, me gustaría que lo aclare y lo haga aclarar. De última, pedirá disculpas o reafirmará lo que dice. Sino parece que mi alejamiento del programa es por tomar cocaína mientras estaban los invitados ahí, porque es lo que interpreta la gente cuando uno habla de adicción”.

Categórico, Cabito concluyó con un fuerte desafío dirigido a Matías Martin y Diego Ripoll: “Estoy dispuesto a hacerme un análisis de sangre yo mañana, y que se lo hagan todos, y no esperar un mes para estar limpio. Me lo hago mañana, pero lo hacemos todos a ver cómo sale. Hagámoslo todos”.