Burlando reveló la íntima reacción de Claudia Villafañe tras los dichos de Morla: "Estaba enojadísima; nunca puede estar en paz"

La extensa entrevista de Matías Morla en TV Nostra dio mucha tela para cortar. El entonces abogado de Diego Maradona arremetió sin filtro contra Claudia Villafañe y contra sus hijas, Dalma y Gianinna Maradona, echándole más leña a un fuego que no se apaga más.

Respecto a la figura de Villafañe, el letrado aseguró: "Claudia está entrenada para mentir". Luego, sobre el rol que ella ocupó en el velorio del Diez, al cual él no pudo ingresar, agregó: "Villafañe se llevó el cadáver, nunca lo tuvo a Diego. Es una persona inhibida por la Justicia, acusada de robo. Ella se llevó el cadáver, no se llevó a Diego Maradona. Diego no hubiera permitido que lo lleve esa persona, acusada de robo".

Siendo el representante legal de Claudia, Fernando Burlando cuestionó el tono personal que el abogado le imprimió a sus declaraciones y reveló cuál fue la reacción de Villafañe ante tamañas declaraciones en su contra.

"Fue un ataque totalmente innecesario... Claudia, con tal de que esta guerra se termine, ofreció hasta parte de su vida porque quería tener paz. Lo que más quería Claudia era tener paz en lo que era su vínculo (con Diego) y por el vínculo de su padre con sus hijas. Sin Maradona, en Morla la guerra continúa. No suelta la situación", comenzó diciendo Burlando en Es por ahí, el nuevo programa que conduce Guillermo Andino y Soledad Fandiño.

Consultado por la recepción de Villafañe de los dardos de Morla, Fernando Burlando detalló: "Ayer hablé con Claudia. No vio la nota, pero recibió comentarios. Estaba enojadísima. Enojada. Es como que nunca puede terminar de definir esta situación y estar en paz".