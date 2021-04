Burlando cruzó con todo a Luciana Salazar por el escándalo con Martín Redrado: "Estás bastardeando la violencia de género"

El escándalo entre Martín Redrado y Luciana Salazar escaló al nivel judicial, y el economista en las últimas horas le inició una querella criminal por hostigamiento y otra civil por injurias a la mediática. En ese contexto, Fernando Burlando dio un móvil con Intrusos para explicar las razones de Redrado para demandar a su ex, y Luli le salió al cruce en vivo.

Indignada, Luli Pop advirtió: “Lo que para ustedes va a ser una injuria, para nosotros va a ser violencia de género por todo lo que yo viví y se me hizo a mí”.

Ahí, Burlando fue vehemente a la hora de defender a su cliente: “La violencia de género tiene características, Luciana. No podés estigmatizarlo. En este momento está en boga la teoría de la cancelación en Estados Unidos, donde vas mucho, y es que se estigmatiza a la gente. No se puede decir gratuitamente cualquier cosa de una persona cuando no se dan esas circunstancias. Una situación de violencia de género no es que te diga algo que a vos no te gusta nada más. Violencia de género es otra cosa, y estamos bastardeando a la verdadera violencia de género”.

"¿Vos viste las cosas que tuiteaste y dijiste de Martín expresamente? Él no te dijo nada de lo que decís, vos utilizaste terminología ofensiva, Luciana”. G-plus

De todas formas, Luciana insistió en su postura: “Yo me sentí bajo violencia psicológica todo este tiempo. Me hicieron sentir fabulera, mentirosa. Iban cambiando el discurso a medida que salían las pruebas”.

“Eso será tu proyección, pero no fue Martín el que dijo eso. ¿Vos viste las cosas que tuiteaste y dijiste de Martín expresamente? Él no te dijo nada de eso, vos utilizaste terminología ofensiva”, sentenció ofuscado Fernando Burlando, el abogado de Martín Redrado en las causas civiles y criminales contra Luciana Salazar.