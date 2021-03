Burlando cruzó con todo a Luciana Salazar por el audio que filtró de Redrado: "Hay una parte donde dice que no está enamorado"

El escándalo entre Luciana Salazar y Martín Redrado tiene un nuevo capítulo. Intrusos puso al aire un audio que grabó la modelo donde habla con el economista de cómo iban a blanquear su reconciliación. Sin embargo, Fernando Burlando, como abogado del economista, salió a contradecirla.

“Editado, lo editó, porque hay una parte fundamental donde dice que no quiere seguir y que no está enamorado, editado por completo", aseguró el letrado a Primicias Ya, luego de la aparición del audio donde se lo escucha asentir al exministro mientras Luciana habla de cómo planificaban hacer pública la reconciliación.

“Entre nosotros sabemos que empezamos una relación, aunque todavía no la publiquemos, como para que se sepa que tiene que haber un respeto entre nosotros. Como para que no salgas a comer con alguien porque yo te reviento”, se la escucha decir a Luciana en los audios. “Yo no salí… sino me estás jodiendo a mí. Ahora, después lo que vos quieras hacer conmigo en esta etapa, veamos cómo podemos hacer algo sin que nos vea alguien. Vos conocés más Miami”, asegura Luli.

La fuerte reacción de Burlando tras la filtración del audio de Martín Redrado y Luciana Salazar.