Bruce Willis recibió un dramático diagnóstico a un año de su retiro: sufre de demencia frontotemporal

Un año atrás, Bruce Willis (67) se retiró de la industria del cine tras revelar que fue diagnosticado con afasia, un desorden del lenguaje que le impedía memorizar sus diálogos, pero este jueves su familia informó que su pronóstico ha empeorado.

Desde el círculo íntimo del actor de Duro de Matar informaron mediante un comunicado que Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal.

"Su condición ha progresado y ahora tenemos un diagnóstico más específico: demencia frontotemporal", dice el documento que firmaron sus cinco hijas, su esposa Emma Heming Willis e incluso su exesposa Demi Moore.

EL DRAMÁTICO DIAGNÓSTICO QUE RECIBIÓ BRUCE WILLIS A UN AÑO DE SU RETIRO DEL CINE

"Infelizmente los desafíos comunicacionales son uno de los síntomas de la enfermedad que Bruce enfrenta. Aunque esto es doloroso, es un alivio para nosotros tener un diagnóstico claro", agrega el comunicado, destacando la importancia de visibilizar causas importantes.

"Sabemos en nuestros corazones que, si él pudiera, querría responder atrayendo atención global para aquellos que también están lidiando con esta enfermedad debilitante y cómo impacta a tantos individuos y a sus familias", agrega el comunicado, que muestra a Bruce en una playa.

De acuerdo a lo que informó la Clínica Mayo, la demencia frontotemporal engloba "un grupo de trastornos cerebrales que afectan principalmente los lóbulos frontal y temporal del cerebro", que son áreas asociadas con la personalidad, la conducta y el lenguaje.

QUÉ ES LA DEMENCIA FRONTOTEMPORAL, EL MAL QUE AFECTA A BRUCE WILLIS

La enfermedad, de momento incurable, puede comenzar a afectar a la persona entre los 40 y 60 años y no responde a ninguna causa específica. Los pacientes pueden mostrar cambios dramáticos de personalidad, indiferencia emocional, acciones impulsivas o incapacidad de usar el lenguaje adecuadamente.

Bruce Willis saltó a la fama en 1987 por su trabajo junto a Cybill Shepherd en la serie Moonlighting (Luz de luna), pero su figura se elevó al status de estrella cuando encarnó al detective John McClane en Die Hard (Duro de matar, 1988) en la primera de las cinco películas que filmó hasta 2013.

El actor se destacó principalmente en el género de la acción, pero hizo otros papeles memorables en comedia voz del bebé Mikey en la serie de films Look who´s talking (Mira quién habla) y el film de misterio The sixth sense (Sexto Sentido, 1999).

Algunos de los trabajos más destacados de Willis son Pulp Fiction (Tiempos Violentos), 12 Monkeys (12 monos), Armageddon, The fifth element (El quinto elemento), La ciudad del pecado (Sin City), The Jackal (El Chacal) y The last boy scout (El último boy scout), entre otras.