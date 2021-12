Polino le reprochó a la China su cambio de actitud tras el Wandagate: "Yo no soy un fan al que le escribís por Instagram"

Durante el escándalo con Wanda Nara, Marcelo Polino salió varias veces en defensa de la China Suárez ante la catarata de críticas que la actriz recibió en los medios, pero según dejó entrever en Intrusos, su relación con ella no atraviesa su mejor momento.

En el ciclo de América, el panelista de Flor de equipo y embajador de los realities de Telefe señaló que con la China tienen “una amistad como la de un pariente que no ves nunca salvo para un cumpleaños o cuando sucede una desgracia”.

Polino relató entonces un episodio que le ocurrió con la actriz justo en las vísperas del inicio del Wandagate. "Cuando ella se fue a España, me preguntó por qué no me iba y yo en un momento dudé de irme una semana y a la semana sucedió todo este escándalo y le escribí, obviamente”, contó el periodista.

EL ENOJO DE POLINO CON LA CHINA SUÁREZ POR SU ACTITUD DURANTE EL WANDAGATE

"Me clavó el visto y nunca más me contestó. Yo quedo en el medio de toda esa situación hasta que estando el Miami el otro día, me escribió. Retoma el diálogo treinta días después con un mensaje de Instagram que ni siquiera abrí”, dijo indignado Marcelo.

“Yo no soy un fanático que te escribo por Instagram. Tenés mi teléfono, llamame. No da. No leí el mensaje. La entiendo, no me quiero meter en su vida, en su dolor, en sus problemas… Yo a la gente cuando la quiero, la quiero siempre”, agregó el periodista.

“Estará pasando un momento difícil, pero yo elijo que si me relaciono con alguien con quien tengo cierta intimidad y he hablado de cosas muy profundas en cierto momento, que me llame a mi teléfono y no que me mande un mensaje como si fuera un fanático por Instagram”, cerró Marcelo Polino sobre su enojo con la China Suárez.