La bronca de Mariana Fabbiani con el hombre que viajó en avión sabiendo que tenía covid: "Sos un asesino"

Con actitud temeraria e imprudente, un joven de 29 años viajó desde Estados Unidos hacia Argentina a sabiendas de que era covid positivo, por lo que puso en riesgo la salud de 258 pasajeros y 16 tripulantes que volaron con él. Semejante irresponsabilidad desató la indignación de Mariana Fabbiani cuando contaron la noticia en su programa.

“Me parece increíble que con lo que estamos viviendo una persona tenga la irresponsabilidad de subirse a un avión lleno de gente sabiendo que está enfermo, que tiene covid”, arrancó la conductora de Lo de Mariana. Acto seguido, enfatizó: “Sos un asesino, te subís a matar gente”.

La dura afirmación de Fabbiani además se sustenta en que Santiago Solans Portillo violó el artículo 202 del Código Penal, y la propia directora nacional de Migraciones Florencia Carignano señaló en declaraciones a la prensa: “Enfrenta una pena de entre 3 y 15 años de prisión, dependiendo de si contagió a alguien más y, ojalá no suceda, le provoque la muerte a alguno de ellos”.

“No me entra en la cabeza. No puedo creer la irresponsabilidad, la falta de consciencia por el otro. (…) Puede que pase hasta 15 años preso, pero no creo que le apliquen ninguna pena”. G-plus

Después de que se realizara la correspondiente denuncia de oficio, el juzgado ordenó la detención del pasajero, que fue detectado porque las cámaras térmicas de Ezeiza notaron que estaba con 38°5 de temperatura. Momento en el que también presentó resistencia a la autoridad cuando quisieron trasladarlo a un hotel porteño, ubicado en la calle Libertad, donde cumple ahora el aislamiento.

