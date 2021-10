La bronca de Marcela Baños al escuchar a un amigo de Diego Maradona hablar de Mavys Álvarez: "Me indigna; no se pueden hacer los tontos"

Marcela Baños no ocultó su bronca luego de escuchar a Mariano Israelit, quien fue amigo íntimo de Diego Maradona, desentenderse de las delicadas declaraciones que hizo Mavys Álvarez, cubana con la que el exfutbolista estuvo en Cuba, siendo ella menor de edad.

"Nunca supe qué edad tenía exactamente Mavys... Diego era tan celoso que ni hablábamos con Mavys", dijo Israelit en nota con Intrusos.

Luego, agregó: "Hoy no sé qué hubiese dicho Diego porque había amor de verdad. Era amor puro. Estuvieron mucho tiempo, no es que fue una noche y después no se vieron más".

"Me indigna. No se pueden hacer todos los tontos. Es una falta de respeto a todos nosotros. Nos tratan de boludos. Estaban todos avalando todo". G-plus

Al volver al piso, tras pasar la nota del amigo de Maradona al aire, Marcela Baños expresó su bronca sin filtro: "De verdad, chicos, por favor, me indigna. No se pueden hacer todos los tontos. Es una falta de respeto a todos nosotros. Nos tratan de boludos. Estaban todos avalando todo".

"Yo prefiero que digan 'sí, nos equivocamos. Era un momento en el que a Diego no le podíamos decir que no'. Pero que digan 'no sabemos', es una falta de respeto a la mujer y a la situación". G-plus

"Yo prefiero que digan 'sí, nos equivocamos, muchachos. Estuvimos mal, era un momento en el que a Diego no le podíamos decir que no'. Pero que digan 'no sabemos', es una falta de respeto a la mujer. Es una falta de respeto a la situación", continuó la panelista de Intrusos, ante la ausencia de mea culpa de parte del entorno que estuvo con Maradona en esa etapa.

Más sobre este tema Tremendo cruce a los gritos de Luis Ventura con los amigos de Diego Maradona por su estadía en Cuba: "¡Ahora nadie sabe nada!" Dramático relato de Mavys Álvarez, la mujer que estuvo con Diego Maradona a sus 16 años: "Él me llevó a la droga"

"Si esta nota no hubiera salido al aire ninguno de ellos hubiera salido al aire a decir 'hace 20 años estuvimos remal. Nos equivocamos'", agregó Baños, sentando una firme postura y luego de que Omar Suárez, también amigo de Diego, le ofreciera disculpas públicas a Mavys Álvarez.

Cerrando su firme descargo, Marcela Baños miró a cámara y sentenció: "¿Queremos mostrar la posta o hacernos los boludos? Hay cosas que son raras de justificar".