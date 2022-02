La bronca de Flor Peña al ver el maltrato de la directora del jardín de Rosario: "Esto es sadismo"

Los videos de la directora de una guardería de Rosario generaron indignación masiva. Allí se ve a la mujer pateando a los nenes, empujándolos e incluso mordiendo a uno.Florencia Peña entrevistó a los papás de los niños que llevan adelante la denuncia y se mostró indignada.

“Hay un nivel de sadismo tremendo porque si no te gustan los niños, no tenés por qué trabajar con ellos”, lanzó, en Flor de equipo luego de escuchar el comportamiento agresivo de la denunciada, que quedó registrada en más de cuarenta videos que tomó una vecina del jardín maternal.

“La educación a niveles tempranos de una gran amorosidad. Ya lo docencia es amorosa. Yo soy mamá de tres hijos y tengo uno de cuatro años y la amorosidad de las maestras de jardín y preescolar es de una vocación, como la docencia es una vocación”, destacó. “Tenés que quererlos a los niños y si no te va, no tenés por qué hacerlo. ¡Esto es tremendo!”, remarcó, impactada.

EL MEA CULPA DE FLOR PEÑA CON CARLA CONTE POR PREGUNTARLE POR SUS CANAS

Flor Peña se sinceró en Flor de Equipo con Carla Conte e hizo un mea culpa sobre cómo reaccionó al verla entrar al estudio con su look natural en el que luce sus canas. “Estás divina, me encanta, ¿te estás dejando las canas?”, le dijo la conductora a la invitada, quien respondió: “Hace dos años, todo este pelo son mis canas, cuando me dejaron sin trabajo dije ‘no me tiño nunca más’”.

Después, Flor hizo un mea culpa con la actriz por la pregunta que le hizo en su programa: “Fui machirula, la verdad que hacía mucho no te veía y yo fui la que te pregunté ‘¿che te dejaste las canas?’”.

En ese momento Carla hizo una reflexión. “Está bueno hablar de esto porque del otro lado todavía hay minas que no se animan, que les parece que es un problema, les parece gravísimo. A mí mi peluquero no me dejaba que use las canas”, analizó la actriz.