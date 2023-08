Anoche se celebraron los esperadísimos Martín Fierro 2022, premiación a la que Fabián Doman no pudo asistir.

A pesar de que parte del año pasado el conductor estuvo al frente de Intratables, no subió al escenario a agradecer el premio que se le otorgó al ciclo y explicó por qué.

El periodista, que dio un paso al costado del programa cuando asumió como director de Comunicación Institucional de EDENOR, reveló que no fue invitado.

QUÉ LE DIJERON A FABIÁN DOMAN CUANDO PIDIÓ IR A LOS MARTÍN FIERRO 2022

"Hablé con la gerencia de Programación del canal América hace 15 días y me explicaron que pese a haber sido el conductor hasta el mes de julio de 2021 no estaba contemplado que vaya", reveló el conductor de Momento D en diálogo con Clarín.

"Según ellos, no estaba contemplado que vaya en función de que había pocos lugares. Me dijeron que no había una tarjeta para mí", contó Fabián, quien a su salida fue reemplazado por Alejandro Fantino, el encargado de haber subido al escenario con sus compañeros a agradecer el MF 2022 al Mejor Programa Periodístico.

Antes de despedirse, analizó por qué cree que no lo llamaron y aclaró que se fue bien del canal.

"No lo sé. Quizá porque ahora estoy en otro canal. Me fui tan bien de América, me fui a Edenor que son prácticamente los mismos dueños", sentenció el conductor de eltrece.