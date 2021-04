De Brito, implacable contra Martín Bossi, salió a bancar a Laurita Fernández por su polémica: "De cuarta"

“El machismo en su máxima expresión”, sentenció Laurita Fernández, luego de que Martín Bossi contó que él había acompañado a Federico Hoppe cuando descubrió la infidelidad de ella con Fede Bal. Ahora Ángel de Brito salió a darle su apoyo a la actriz.

“Es de cuarta”, sentenció el conductor de Los Ángeles de la mañana cuando le preguntaron por la anécdota del reconocido humorista que fue repudiada la bailarina. "¿Es verdad que una vez acompañaste a un amigo a la casa de su novia a ver si estaba en una?", fue la pregunta de Migue Granados al capocómico en Playground, su ciclo de ESPN.

Con su humor habitual, Bossi no se quedó callado. "Sí, pero no se puede explayar tanto. Teníamos dudas. Él tenía una relación monogámica. Salía con monos gámicos, pero parece que no estaba con monos gámicos, estaba con jirafas gámicas... Llegamos y estaba la jirafa adentro porque se escuchaba", comentó y que terminó en una pícantísima confirmación del locutor del programa. "Bossi acompañó a Hoppe a la casa de Fernández para ver si estaba Bal", lanzó, situación que molestó muchísimo a la exprotagonista de Sugar.

Ángel de Brito defendió a Laurita Fernández tras su polémica con Martín Bossi.

Foto: Instagram stories