De Brito dio detalles de la escandalosa pelea de la Negra Vernaci con Rial: "Todo terminó con gritos y pu..."

Luego de las repercusiones que despertó la fuerte pelea que mantuvieron Jorge Rial y Elizabeth “la Negra” Vernaci en los pasillos de la emisora donde trabajan, Ángel de Brito dio detalles de cómo nació la pelea y qué se dijeron los colegas.

“Rial fue elegido como nuevo conductor de Sobredosis de TV, que el año pasado lo hizo Vernaci, y antes Rubinska. Hoy se cruzaron y terminó en escándalo con gritos y puteadas”, comenzó diciendo el periodista en varios posteos que compartió en Instagram Stories.

“Vernaci y Rial comparten el edificio de Uriarte, en el mismo horario trabajan en La 10 y Pop. Tras la noticia de la llegada de Rial, Vernaci contestó al aire mensajes de los oyentes. Se cruzaron a la salida”, agregó.

Además, De Brito compartió la intimidad del picante cara a cara que mantuvieron los protagonistas de esta historia:

Vernaci: -Vamos a hablar ahora.

Rial: -No puedo.

V: -Qué, ¿vamos a hablar cuando vos querés? Qué pedazo de garca que sos.

R: -¿Vos te escondés puteando en el micrófono y ahora querés hablar?

“Y ahí empezó el griterío. La Negra se fue puteando ‘Forr…, pelot…, fracasado’. Tuvo que aparecer Carlos Infante, jefe de todos, a calmar las aguas”, continuó Ángel.

Y siguió: “‘Yo a vos no te conozco, no soy tu amigo. No tengo que avisarte que voy a hacer el programa’, le decía Rial. La Negra había dicho al aire que hubiera sido un gesto de buen compañero de Rial, compartiendo pasillos y empresa, avisarles a los conductores anteriores, no por obligación, sino por una cuestión de códigos”.

“Por supuesto, esto no termina acá y seguirá en los micrófonos de Rial y Vernaci. Sólo #LAM de estos temas. Me cuentan que Romina Pereiro presenció todo y también intentaba apagar el fuego. Todo se pudrió cuando esta mañana Vernaci pidió hablar con él y Rial contestó ‘que me llame por teléfono’”, añadió el presentados.

Más tarde, el exconductor de Los Ángeles de la Mañana aseguró que la Negra piensa tomar cartas en el asunto tras lo sucedido: “Y cuando Vernaci lo encontró en la puerta, se lo reprochó y ahí comenzó todo. Ella evalúa mandar carta documento por el maltrato y la violencia recibida. No había antecedentes de problemas entre ellos”.

Por último, Ángel de Brito cerró sus publicaciones con otro ida y vuelta:

Vernaci: -Vos no me podés decir ‘llamame por teléfono’.

Rial: -Yo te puedo decir lo que quieras. ¿Quién sos? Vos nos sos nadie. Te digo lo que se me canta el cul…

¡Tremendo!